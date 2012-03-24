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Симон Вукчевич
№3
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2011/2012
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
Болтон
2 : 1
Блэкберн
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
был в запасе
Болтон
2
Блэкберн
1
был в запасе
10.03.2012
10 марта 2012
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Блэкберн
10.03.2012
10 марта 2012
сб
18:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Блэкберн
2
был в запасе
3.03.2012
3 марта 2012
сб
18:00
Блэкберн
1 : 1
Астон Вилла
3.03.2012
3 марта 2012
сб
18:00
был в запасе
Блэкберн
1
Астон Вилла
1
был в запасе
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Блэкберн
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
20:30
был в запасе
Манчестер Сити
3
Блэкберн
0
был в запасе
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
Блэкберн
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Блэкберн
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
16:00
Арсенал
7 : 1
Блэкберн
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
16:00
был в запасе
Арсенал
7
Блэкберн
1
был в запасе
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:59
Блэкберн
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:59
был в запасе
Блэкберн
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Эвертон
1 : 1
Блэкберн
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
был в запасе
Эвертон
1
Блэкберн
1
был в запасе
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Блэкберн
3 : 1
Фулхэм
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
был в запасе
Блэкберн
3
Фулхэм
1
был в запасе
2.01.2012
2 янв. 2012
пн
18:00
Блэкберн
1 : 2
Сток Сити
2.01.2012
2 янв. 2012
пн
18:00
был в запасе
Блэкберн
1
Сток Сити
2
был в запасе
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
15:45
Манчестер Юнайтед
2 : 3
Блэкберн
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
15:45
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Блэкберн
3
был в запасе
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
Ливерпуль
1 : 1
Блэкберн
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
минуты: 75' - 90'
Ливерпуль
1
Блэкберн
1
минуты: 75' - 90'
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:59
Блэкберн
1 : 2
Болтон
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:59
минуты: 1' - 65'
Блэкберн
1
Болтон
2
минуты: 1' - 65'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
Блэкберн
1 : 2
Вест Бромвич
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 62'
Блэкберн
1
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 62'
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
16:30
Сандерленд
2 : 1
Блэкберн
17'
17'
17'
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
16:30
17'
минуты: 1' - 90'
Сандерленд
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90'
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
18:00
Блэкберн
4 : 2
Суонси
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 40' - 90'
Блэкберн
4
Суонси
2
минуты: 40' - 90'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
15:45
Сток Сити
3 : 1
Блэкберн
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
15:45
был в запасе
Сток Сити
3
Блэкберн
1
был в запасе
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
18:00
Блэкберн
0 : 1
Челси
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
18:00
был в запасе
Блэкберн
0
Челси
1
был в запасе
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
Норвич Сити
3 : 3
Блэкберн
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
был в запасе
Норвич Сити
3
Блэкберн
3
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
17:00
Блэкберн
1 : 2
Тоттенхэм
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Блэкберн
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 70'
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