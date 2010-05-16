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Сантос Батиста Моцарт
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Парма
4 : 1
Ливорно
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Парма
4
Ливорно
1
был в запасе
9.05.2010
9 мая 2010
вс
16:00
Ливорно
1 : 2
Лацио
9.05.2010
9 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Ливорно
1
Лацио
2
минуты: 1' - 46'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
Сампдория
2 : 0
Ливорно
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 80'
Сампдория
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 80'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Ливорно
0 : 2
Удинезе
33'
33'
33'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Ливорно
14'
14'
14'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Ливорно
1
минуты: 1' - 90'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
Ливорно
1 : 1
Бари
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
1
Бари
1
минуты: 1' - 90'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Ливорно
3 : 3
Рома
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
минуты: 51' - 90'
Ливорно
3
Рома
3
минуты: 51' - 90'
7.03.2010
7 марта 2010
вс
17:00
Палермо
1 : 0
Ливорно
7.03.2010
7 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Палермо
1
Ливорно
0
минуты: 1' - 90'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Ливорно
1 : 2
Сиена
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
1
Сиена
2
минуты: 1' - 90'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Фиорентина
2 : 1
Ливорно
45'
45'
45'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 75'
Фиорентина
2
Ливорно
1
минуты: 1' - 75'
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
Ливорно
0 : 1
Болонья
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 78'
Ливорно
0
Болонья
1
минуты: 1' - 78'
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
22:45
Ливорно
1 : 1
Ювентус
27'
27'
27'
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Ливорно
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Наполи
45'
45'
45'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Ливорно
0
Наполи
2
минуты: 1' - 46'
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
20:00
Кальяри
3 : 0
Ливорно
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Ливорно
0
минуты: 1' - 90'
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Ливорно
2 : 1
Парма
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
2
Парма
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
17:00
Лацио
4 : 1
Ливорно
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
4
Ливорно
1
минуты: 1' - 90'
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Ливорно
3 : 1
Сампдория
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
3
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Катания
0 : 1
Ливорно
90'
90'
90'
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Катания
0
Ливорно
1
минуты: 90' - 90'
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Кьево
43'
43'
43'
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
0
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
Ливорно
2 : 1
Дженоа
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Ливорно
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 71'
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