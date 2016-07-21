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Заглембе VS Партизан
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Заглембе - Партизан: 21 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Заглембе
Любина
0:0
( 4 : 3)
Первый матч 0:0
Заглембе - Партизан: 21 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
21 июля 2016, 22:05 МСК
21.07.2016, 22:05 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Заглембе
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
Партизан
мин
-
Радович
Мирослав Радович
90
-
Луис
Эвертон Луис
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
51
Гогуа
Седрик Гогуа
90
8
Брашанац
Дарко Брашанац
90
40
Джурдич
Никола Джурдич
90
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
-
22
Илич
Саша Илич
-
5
Стеванович
Ален Стеванович
-
События
Матч окончен 0:0
103'
Желтая карточка
Эвертон Луис
101'
Желтая карточка
Саша Илич
88'
Желтая карточка
Мирослав Радович
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
57'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
32'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
6'
Прошлые матчи
21.07.2016
21 июля 2016
чт
22:05
Заглембе
0(4) : 0(3)
Партизан
21.07.2016
21 июля 2016
чт
22:05
Заглембе
0(4)
Партизан
0(3)
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:15
Партизан
0 : 0
Заглембе
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:15
Партизан
0
Заглембе
0
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