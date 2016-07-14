Партизан - Заглембе: 14 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Партизан
Белград
0:0
Первый матч 0:0

Партизан - Заглембе: 14 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Заглембе
Любина
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 21:15 МСК
14.07.2016, 21:15 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Партизан
мин
-
Луис
Эвертон Луис
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
51
Гогуа
Седрик Гогуа
90
8
Брашанац
Дарко Брашанац
90
40
Джурдич
Никола Джурдич
69
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
-
2
Бандаловски
Иван Бандаловски
-
22
Илич
Саша Илич
-
86
Божинов
Валерий Божинов
21
Заглембе
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90

События

Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
Замена
Валерий Божинов
Никола Джурдич
69'
Желтая карточка
Эвертон Луис
28'

Прошлые матчи

21.07.2016 21 июля 2016 чт 22:05
Заглембе
0(4) : 0(3)
Партизан
21.07.2016 21 июля 2016 чт 22:05
Заглембе
0(4)
Партизан
0(3)
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:15
Партизан
0 : 0
Заглембе
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:15
Партизан
0
Заглембе
0

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