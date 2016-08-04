Заглембе

Любина
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Сайт
www.zaglebie.com/
Страна
Польша
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург 		Вра 39 5 3 0 3 0
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Таблица

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Результаты
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:15
Сендерийск
1 : 1
Заглембе
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:15
3 раунд
Сендерийск
1
Заглембе
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Заглембе
1 : 2
Сендерийск
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
3 раунд
Заглембе
1
Сендерийск
2
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
21.07.2016 21 июля 2016 чт 22:05
Заглембе
0(4) : 0(3)
Партизан
21.07.2016 21 июля 2016 чт 22:05
2 раунд
Заглембе
0
Партизан
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:15
Партизан
0 : 0
Заглембе
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:15
2 раунд
Партизан
0
Заглембе
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
Заглембе
3 : 0
Славия
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
1 раунд
Заглембе
3
Славия
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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