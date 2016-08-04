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Сендерийск VS Заглембе
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Сендерийск - Заглембе: 04 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Сендерийск
Сендерийск
Стекеленбург 22
Стекеленбург 65
1:1
Первый матч 2:1
Сендерийск - Заглембе: 04 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Заглембе
Любина
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
4 авг. 2016, 20:15 МСК
4.08.2016, 20:15 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Сендерийск
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
22'
65'
22', 65'
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
6
Кроон
Симон Кроон
90
Заглембе
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
События
Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Майкл Кэррик
86'
ГОЛ! 2:0
Маартен Стекеленбург
65'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
51'
ГОЛ! 1:0
Маартен Стекеленбург
22'
Прошлые матчи
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:15
Сендерийск
1 : 1
Заглембе
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:15
Сендерийск
1
Заглембе
1
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
Заглембе
1 : 2
Сендерийск
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
Заглембе
1
Сендерийск
2