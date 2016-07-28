Заглембе - Сендерийск: 28 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Заглембе
Любина
1:2
Первый матч 1:1

Заглембе - Сендерийск: 28 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сендерийск
Сендерийск
Кроон 19
Буффон 36
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 20:00 МСК
28.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Сендерийск
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
36'
36'
90
6
Кроон
Симон Кроон
19'
19'
90

События

Матч окончен 1:2
77'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
61'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
36'
ГОЛ! 0:2
Джанлуиджи Буффон
31'
Желтая карточка
Симон Кроон
19'
ГОЛ! 0:1
Симон Кроон

Прошлые матчи

04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:15
Сендерийск
1 : 1
Заглембе
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:15
Сендерийск
1
Заглембе
1
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Заглембе
1 : 2
Сендерийск
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Заглембе
1
Сендерийск
2