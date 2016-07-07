Заглембе - Славия: 07 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Заглембе
Любина
Стекеленбург 20
Стекеленбург 64
Стекеленбург 81
3:0
Первый матч 0:1

Заглембе - Славия: 07 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Славия
София
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 19:00 МСК
7.07.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы
События
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Составы

Заглембе
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
20'
64'
81'
20', 64', 81'
90
Славия
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90

События

Матч окончен 3:0
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
87'
ГОЛ! 3:0
Маартен Стекеленбург
81'
ГОЛ! 2:0
Маартен Стекеленбург
64'
ГОЛ! 1:0
Маартен Стекеленбург
20'

Прошлые матчи

07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
Заглембе
3 : 0
Славия
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
Заглембе
3
Славия
0
30.06.2016 30 июня 2016 чт 19:30
Славия
1 : 0
Заглембе
30.06.2016 30 июня 2016 чт 19:30
Славия
1
Заглембе
0