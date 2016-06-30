Славия - Заглембе: 30 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Славия
София
Стекеленбург 85
1:0
Первый матч 0:3

Славия - Заглембе: 30 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Заглембе
Любина
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 19:30 МСК
30.06.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Славия
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
85'
85'
90
Заглембе
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90

События

Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Маартен Стекеленбург
85'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
43'

Прошлые матчи

07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
Заглембе
3 : 0
Славия
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
Заглембе
3
Славия
0
30.06.2016 30 июня 2016 чт 19:30
Славия
1 : 0
Заглембе
30.06.2016 30 июня 2016 чт 19:30
Славия
1
Заглембе
0