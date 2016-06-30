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Славия VS Заглембе
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Славия - Заглембе: 30 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Славия
София
Стекеленбург 85
1:0
Первый матч 0:3
Славия - Заглембе: 30 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Заглембе
Любина
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы,
1 раунд
30 июня 2016, 19:30 МСК
30.06.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Славия
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
85'
85'
90
Заглембе
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
События
Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Маартен Стекеленбург
85'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
43'
Прошлые матчи
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
Заглембе
3 : 0
Славия
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
Заглембе
3
Славия
0
30.06.2016
30 июня 2016
чт
19:30
Славия
1 : 0
Заглембе
30.06.2016
30 июня 2016
чт
19:30
Славия
1
Заглембе
0