Матч завершен
Утрехт
Утрехт
1:1
Матч завершен
Зриньски
Мостар
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 19:30 МСК
25.07.2019, 19:30 МСК
четверг
Составы
Утрехт
мин
14
Янссен
Виллем Янссен
90
6
Махер
Адам Махер
90
1
Йенсен
Давид Йенсен
90
32
Черны
Вацлав Черны
90
10
Густафсон
Симон Густафсон
90
17
Клайбер
Шон Клайбер
90
5
Гувара
Леон Гувара
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
Запасные
2
ван дер Маарел
Марк ван дер Маарел
20
Труп
Джованни Труп
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
15
Штридер
Рико Штридер
19
Йостен
Патрик Йостен
Зриньски
мин
15
Барбарич
Томислав Барбарич
90
91
Тичинович
Марио Тичинович
90
10
Шовшич
Дамир Шовшич
90