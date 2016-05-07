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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Трехо 53
1:0
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 37 тур
Лига 1,
37 тур
Франция
7 мая 2016, 22:00 МСК
7.05.2016, 22:00 МСК
суббота
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
Тулуза
мин
40
Лафон
Альбан Лафон
90
20
Яго
Стив Яго
90
26
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
29
Мубандже
Франсуа Мубандже
90
5
Диоп
Исса Диоп
90
8
Дидо
Этьен Дидо
85
17
Регаттен
Адриен Регаттен
90
19
Сомалья
Сомалья
90
27
Бли
Алексис Бли
52
10
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
3
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
24
Нинков
Павле Нинков
14
Сирье
Франсуа Сирье
18
Трехо
Оскар Трехо
53'
23
Бодигер
Янн Бодигер
7
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
Труа
мин
25
Пи
Жесси Пи
90
1
Дрейер
Маттью Дрейер
90
5
Санер
Матье Санер
90
2
Марсьяль
Жоан Марсьяль
90
28
Траоре
Шарль Траоре
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
90
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
23
Камю
Фабьен Камю
77
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
80
19
Азамум
Карим Азамум
72
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
16
Грандель
Франк Грандель
32
Весковац
Душан Весковац
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
7
Кур
Йоанн Кур
12
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
13
Переа
Брайан Переа
26
Хуммет
Денис Хуммет