Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Трехо 53
1:0
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
7 мая 2016, 22:00 МСК
7.05.2016, 22:00 МСК
суббота
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
Тулуза
мин
40
Лафон
Альбан Лафон
90
20
Яго
Стив Яго
90
26
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
29
Мубандже
Франсуа Мубандже
90
5
Диоп
Исса Диоп
90
8
Дидо
Этьен Дидо
85
17
Регаттен
Адриен Регаттен
90
19
Сомалья
Сомалья
90
27
Бли
Алексис Бли
52
10
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
3
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
24
Нинков
Павле Нинков
14
Сирье
Франсуа Сирье
18
Трехо
Оскар Трехо
53'
23
Бодигер
Янн Бодигер
7
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
Труа
мин
25
Пи
Жесси Пи
90
1
Дрейер
Маттью Дрейер
90
5
Санер
Матье Санер
90
2
Марсьяль
Жоан Марсьяль
90
28
Траоре
Шарль Траоре
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
90
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
23
Камю
Фабьен Камю
77
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
80
19
Азамум
Карим Азамум
72
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
16
Грандель
Франк Грандель
32
Весковац
Душан Весковац
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
7
Кур
Йоанн Кур
12
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
13
Переа
Брайан Переа
26
Хуммет
Денис Хуммет