Матч завершен
Труа
Труа
0:2
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
29 сент. 2012, 21:00 МСК
29.09.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы