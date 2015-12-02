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Матч-центр
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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Труа
Труа
0:3
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Диоп 2
Акпа-Акпро 49
Пешич 86
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
2 дек. 2015, 21:00 МСК
2.12.2015, 21:00 МСК
среда
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Труа
мин
4
Аяссе
Томас Аяссе
90
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
25
Пи
Жесси Пи
75
5
Санер
Матье Санер
90
2
Марсьяль
Жоан Марсьяль
90
6
Мартинс Перейра
Жонатан Мартинс Перейра
90
35
Дабо
Мухамаду Дабо
90
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
54
23
Камю
Фабьен Камю
68
8
Дарбио
Стефан Дарбио
90
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
31
Нгонгка
Анеле Нгонгка
3
Мавинга
Крис Мавинга
10
Ниве
Бенжамин Ниве
7
Кур
Йоанн Кур
12
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
21
Кабо
Джимми Кабо
Тулуза
мин
6
Лафон
Альбан Лафон
90
26
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
0
Матеус
Вилльям Матеус
90
33
Диоп
Исса Диоп
2'
2'
90
18
Трехо
Оскар Трехо
90
19
Сомалья
Сомалья
90
23
Бодигер
Янн Бодигер
90
13
Машаш
Зинедин Машаш
87
10
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
69
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
69
7
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
49'
49'
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
20
Яго
Стив Яго
15
Спайич
Урош Спайич
8
Дидо
Этьен Дидо
17
Регаттен
Адриен Регаттен
27
Бли
Алексис Бли
11
Пешич
Александар Пешич
86'