Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Машаду 9
Табану 65
Табану 75
Жиньяк 85
4:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
10 апр. 2010, 20:00 МСК
10.04.2010, 20:00 МСК
суббота
Составы
Тулуза
мин
0
Пеле
Йоанн Пеле
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
Фофана
Мохамед Фофана
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
0
Эбондо
Альбен Эбондо
90
0
Луан
Луан
61
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
0
Берсон
Матье Берсон
85
0
Машаду
Паулу Машаду
9'
9'
80
0
Дидо
Этьен Дидо
90
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
85'
85'
90
Запасные
0
Блондель
Оливье Блондель
0
Думбе
Жан-Жоэль Думбе
0
Капу
Этьенн Капу
0
Табану
Франк Табану
65', 75'
0
Дюпуи
Кевин Дюпуи
0
Браатен
Даниэль Браатен
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
79
0
Куртуа
Лоран Куртуа
56
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Жуан
Джимми Жуан
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
84
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Мобле
Брис Мобле
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Тинан
Джонатан Тинан
0
Тадич
Йосип Тадич