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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Дьез 80
1:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
6 дек. 2009, 19:00 МСК
6.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Дьез
Николя Дьез
80'
80'
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
86
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Маке
Лоран Маке
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Раве
Йорик Раве
0
Бойя
Пьер Бойя
Тулуза
мин
0
Блондель
Оливье Блондель
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
0
Нунке
Дэни Нунке
90
0
Эбондо
Альбен Эбондо
90
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
0
Берсон
Матье Берсон
85
0
Дидо
Этьен Дидо
90
0
Капу
Этьенн Капу
90
0
Табану
Франк Табану
85
0
Браатен
Даниэль Браатен
76
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
90
Запасные
0
Лусталло
Энтони Лусталло
0
Думбе
Жан-Жоэль Думбе
0
Сирье
Франсуа Сирье
0
Машаду
Паулу Машаду
0
Луан
Луан
0
Н'Гади
Александр Н'Гади
0
Сукуна
Ахмед Сукуна