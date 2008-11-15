Матч завершен
Тулуза
Тулуза
2:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
15 нояб. 2008, 21:00 МСК
15.11.2008, 21:00 МСК
суббота
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы