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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Куртуа 40
1:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 32 тур
Лига 1,
32 тур
Франция
18 апр. 2009, 20:00 МСК
18.04.2009, 20:00 МСК
суббота
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
76
0
Жеммали
Давид Жеммали
80
0
Реграги
Валид Реграги
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
40'
40'
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Бойя
Пьер Бойя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
11
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Гранден
Эллиот Гранден
0
Туре
Ларсен Туре
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки
Тулуза
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Бергуньо
Бриан Бергуньо
62
0
Фофана
Мохамед Фофана
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Четто
Мауро Четто
90
0
Эбондо
Альбен Эбондо
90
0
Мансаре
Фоде Мансаре
90
0
Сирье
Франсуа Сирье
90
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
82
0
Капу
Этьенн Капу
61
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
90
Запасные
0
Блондель
Оливье Блондель
0
Конгре
Даниэль Конгре
0
Берсон
Матье Берсон
0
Дидо
Этьен Дидо
0
Табану
Франк Табану
0
Браатен
Даниэль Браатен
0
Пентекот
Ксавье Пентекот