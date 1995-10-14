Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
14 окт. 1995, -:- МСК
14.10.1995, -:- МСК
суббота
Составы