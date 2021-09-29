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Торпедо VS Нефтехимик
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Торпедо - Нефтехимик: 29 сентября 2021 смотреть онлайн
Торпедо
Москва
-:-
Торпедо - Нефтехимик: 29 сентября 2021 смотреть онлайн
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 14 тур
ФНЛ,
14 тур
Россия
29 сент. 2021, -:- МСК
29.09.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк
Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков
Прошлые матчи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Нефтехимик
2 : 2
Торпедо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Нефтехимик
2
Торпедо
2
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
4 : 0
Нефтехимик
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
4
Нефтехимик
0
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Нефтехимик
1 : 0
Торпедо
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Нефтехимик
1
Торпедо
0
10.03.2014
10 марта 2014
пн
14:00
Торпедо
2 : 1
Нефтехимик
10.03.2014
10 марта 2014
пн
14:00
Торпедо
2
Нефтехимик
1
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0 : 0
Торпедо
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0
Торпедо
0
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
13:00
Торпедо
2 : 3
Нефтехимик
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
13:00
Торпедо
2
Нефтехимик
3
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Нефтехимик
2 : 0
Торпедо
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Нефтехимик
2
Торпедо
0