Нефтехимик - Торпедо: 10 апреля 2022 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
-:-

Нефтехимик - Торпедо: 10 апреля 2022 смотреть онлайн

Торпедо
Москва
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
10 апр. 2022, -:- МСК
10.04.2022, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Нефтехимик
2 : 2
Торпедо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Нефтехимик
2
Торпедо
2
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
4 : 0
Нефтехимик
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
4
Нефтехимик
0
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Нефтехимик
1 : 0
Торпедо
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Нефтехимик
1
Торпедо
0
10.03.2014 10 марта 2014 пн 14:00
Торпедо
2 : 1
Нефтехимик
10.03.2014 10 марта 2014 пн 14:00
Торпедо
2
Нефтехимик
1
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Нефтехимик
0 : 0
Торпедо
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Нефтехимик
0
Торпедо
0
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 13:00
Торпедо
2 : 3
Нефтехимик
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 13:00
Торпедо
2
Нефтехимик
3
30.07.2012 30 июля 2012 пн 19:00
Нефтехимик
2 : 0
Торпедо
30.07.2012 30 июля 2012 пн 19:00
Нефтехимик
2
Торпедо
0