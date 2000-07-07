Торпедо - Локомотив НН: 13 марта 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1

Торпедо - Локомотив НН: 13 марта 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
13 марта 1994, -:- МСК
13.03.1994, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

07.07.2000 07 июля 2000 пт 23:00
Локомотив НН
0 : 1
Торпедо
07.07.2000 07 июля 2000 пт 23:00
Локомотив НН
0
Торпедо
1
31.03.2000 31 марта 2000 пт 23:00
Торпедо
2 : 1
Локомотив НН
31.03.2000 31 марта 2000 пт 23:00
Торпедо
2
Локомотив НН
1
22.10.1999 22 окт. 1999 пт 23:00
Локомотив НН
0 : 1
Торпедо
22.10.1999 22 окт. 1999 пт 23:00
Локомотив НН
0
Торпедо
1
02.07.1999 02 июля 1999 пт 23:00
Торпедо
3 : 2
Локомотив НН
02.07.1999 02 июля 1999 пт 23:00
Торпедо
3
Локомотив НН
2
26.09.1997 26 сент. 1997 пт 23:00
Торпедо
2 : 2
Локомотив НН
26.09.1997 26 сент. 1997 пт 23:00
Торпедо
2
Локомотив НН
2
30.05.1997 30 мая 1997 пт 23:00
Локомотив НН
1 : 0
Торпедо
30.05.1997 30 мая 1997 пт 23:00
Локомотив НН
1
Торпедо
0
01.10.1996 01 окт. 1996 вт 23:00
Торпедо
0 : 0
Локомотив НН
01.10.1996 01 окт. 1996 вт 23:00
Торпедо
0
Локомотив НН
0
17.05.1996 17 мая 1996 пт 23:00
Локомотив НН
1 : 0
Торпедо
17.05.1996 17 мая 1996 пт 23:00
Локомотив НН
1
Торпедо
0
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
Торпедо
2 : 0
Локомотив НН
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
Торпедо
2
Локомотив НН
0
07.07.1995 07 июля 1995 пт 23:00
Локомотив НН
2 : 3
Торпедо
07.07.1995 07 июля 1995 пт 23:00
Локомотив НН
2
Торпедо
3
16.10.1994 16 окт. 1994 вс -:-
Локомотив НН
2 : 1
Торпедо
16.10.1994 16 окт. 1994 вс -:-
Локомотив НН
2
Торпедо
1
13.03.1994 13 марта 1994 вс -:-
Торпедо
2 : 1
Локомотив НН
13.03.1994 13 марта 1994 вс -:-
Торпедо
2
Локомотив НН
1
31.08.1993 31 авг. 1993 вт 23:00
Торпедо
2 : 0
Локомотив НН
31.08.1993 31 авг. 1993 вт 23:00
Торпедо
2
Локомотив НН
0
05.05.1993 05 мая 1993 ср 23:00
Локомотив НН
0 : 1
Торпедо
05.05.1993 05 мая 1993 ср 23:00
Локомотив НН
0
Торпедо
1
28.06.1992 28 июня 1992 вс 23:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив НН
28.06.1992 28 июня 1992 вс 23:00
Торпедо
0
Локомотив НН
1
11.04.1992 11 апр. 1992 сб 23:00
Локомотив НН
1 : 0
Торпедо
11.04.1992 11 апр. 1992 сб 23:00
Локомотив НН
1
Торпедо
0