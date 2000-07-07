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Торпедо VS Локомотив НН
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Торпедо - Локомотив НН: 13 марта 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Торпедо - Локомотив НН: 13 марта 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
13 марта 1994, -:- МСК
13.03.1994, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
07.07.2000
07 июля 2000
пт
23:00
Локомотив НН
0 : 1
Торпедо
07.07.2000
07 июля 2000
пт
23:00
Локомотив НН
0
Торпедо
1
31.03.2000
31 марта 2000
пт
23:00
Торпедо
2 : 1
Локомотив НН
31.03.2000
31 марта 2000
пт
23:00
Торпедо
2
Локомотив НН
1
22.10.1999
22 окт. 1999
пт
23:00
Локомотив НН
0 : 1
Торпедо
22.10.1999
22 окт. 1999
пт
23:00
Локомотив НН
0
Торпедо
1
02.07.1999
02 июля 1999
пт
23:00
Торпедо
3 : 2
Локомотив НН
02.07.1999
02 июля 1999
пт
23:00
Торпедо
3
Локомотив НН
2
26.09.1997
26 сент. 1997
пт
23:00
Торпедо
2 : 2
Локомотив НН
26.09.1997
26 сент. 1997
пт
23:00
Торпедо
2
Локомотив НН
2
30.05.1997
30 мая 1997
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 0
Торпедо
30.05.1997
30 мая 1997
пт
23:00
Локомотив НН
1
Торпедо
0
01.10.1996
01 окт. 1996
вт
23:00
Торпедо
0 : 0
Локомотив НН
01.10.1996
01 окт. 1996
вт
23:00
Торпедо
0
Локомотив НН
0
17.05.1996
17 мая 1996
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 0
Торпедо
17.05.1996
17 мая 1996
пт
23:00
Локомотив НН
1
Торпедо
0
08.08.1995
08 авг. 1995
вт
23:00
Торпедо
2 : 0
Локомотив НН
08.08.1995
08 авг. 1995
вт
23:00
Торпедо
2
Локомотив НН
0
07.07.1995
07 июля 1995
пт
23:00
Локомотив НН
2 : 3
Торпедо
07.07.1995
07 июля 1995
пт
23:00
Локомотив НН
2
Торпедо
3
16.10.1994
16 окт. 1994
вс
-:-
Локомотив НН
2 : 1
Торпедо
16.10.1994
16 окт. 1994
вс
-:-
Локомотив НН
2
Торпедо
1
13.03.1994
13 марта 1994
вс
-:-
Торпедо
2 : 1
Локомотив НН
13.03.1994
13 марта 1994
вс
-:-
Торпедо
2
Локомотив НН
1
31.08.1993
31 авг. 1993
вт
23:00
Торпедо
2 : 0
Локомотив НН
31.08.1993
31 авг. 1993
вт
23:00
Торпедо
2
Локомотив НН
0
05.05.1993
05 мая 1993
ср
23:00
Локомотив НН
0 : 1
Торпедо
05.05.1993
05 мая 1993
ср
23:00
Локомотив НН
0
Торпедо
1
28.06.1992
28 июня 1992
вс
23:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив НН
28.06.1992
28 июня 1992
вс
23:00
Торпедо
0
Локомотив НН
1
11.04.1992
11 апр. 1992
сб
23:00
Локомотив НН
1 : 0
Торпедо
11.04.1992
11 апр. 1992
сб
23:00
Локомотив НН
1
Торпедо
0