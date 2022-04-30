Торпедо - Краснодар-2: 30 апреля 2022 смотреть онлайн

Торпедо
Москва
-:-

Торпедо - Краснодар-2: 30 апреля 2022 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
30 апр. 2022, -:- МСК
30.04.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк
Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов

Прошлые матчи

25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4
Краснодар-2
2
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 18:00
Краснодар-2
0 : 3
Торпедо
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 18:00
Краснодар-2
0
Торпедо
3
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 18:00
Торпедо
2 : 1
Краснодар-2
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 18:00
Торпедо
2
Краснодар-2
1