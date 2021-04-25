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Лига 1
Страсбур VS Нант
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Страсбур - Нант: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Страсбур
Страсбур
-:-
Страсбур - Нант: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Нант
Нант
Лига 1, 34 тур
Лига 1,
34 тур
Франция
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Страсбур
мин
16
Кавашима
Эиджи Кавашима
23
Кароль
Лионель Кароль
19
Каси
Антони Каси
5
Коне
Ламин Коне
13
Митрович
Стефан Митрович
4
Жилберт
Фредерик Жилберт
6
Аолу
Жан-Эде Аолу
27
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
26
Томассон
Адриен Томассон
25
Ажорж
Людовик Ажорж
Запасные
1
Селс
Матс Селс
-
29
Аанеба
Исмаэль Аанеба
-
14
Прсич
Санин Прсич
-
11
Ленар
Димитри Ленар
-
18
Сиби
Махаме Сиби
-
8
Уорис
Маджид Уорис
-
28
Диалло
Хабиб Диалло
-
20
Зохи
Кевин Зохи
-
34
Adrian Lebeau
Adrian Lebeau
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
Прошлые матчи
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Нант
0
Страсбур
4
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Страсбур
2
Нант
1
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Нант
0 : 1
Страсбур
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Нант
0
Страсбур
1
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
Страсбур
2 : 3
Нант
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
Страсбур
2
Нант
3
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Нант
1 : 0
Страсбур
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Нант
1
Страсбур
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Страсбур
1 : 2
Нант
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Страсбур
1
Нант
2
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