Страсбур - Нант: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Страсбур
Страсбур
-:-

Страсбур - Нант: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Нант
Нант
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Страсбур
мин
16
Кавашима
Эиджи Кавашима
23
Кароль
Лионель Кароль
19
Каси
Антони Каси
5
Коне
Ламин Коне
13
Митрович
Стефан Митрович
4
Жилберт
Фредерик Жилберт
6
Аолу
Жан-Эде Аолу
27
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
26
Томассон
Адриен Томассон
25
Ажорж
Людовик Ажорж
Запасные
1
Селс
Матс Селс
-
29
Аанеба
Исмаэль Аанеба
-
14
Прсич
Санин Прсич
-
11
Ленар
Димитри Ленар
-
18
Сиби
Махаме Сиби
-
8
Уорис
Маджид Уорис
-
28
Диалло
Хабиб Диалло
-
20
Зохи
Кевин Зохи
-
34
Adrian Lebeau
Adrian Lebeau
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-

Прошлые матчи

06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Нант
0
Страсбур
4
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:45
Страсбур
2
Нант
1
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Нант
0 : 1
Страсбур
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Нант
0
Страсбур
1
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
Страсбур
2 : 3
Нант
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
Страсбур
2
Нант
3
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Нант
1 : 0
Страсбур
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Нант
1
Страсбур
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Страсбур
1 : 2
Нант
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Страсбур
1
Нант
2

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