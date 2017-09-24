Страсбур - Нант: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Страсбур
Страсбур
1:2

Страсбур - Нант: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

Франция
24 сент. 2017, 18:00 МСК
24.09.2017, 18:00 МСК
воскресенье
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События

Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

06.02.2022 06 февр. 2022 вс 17:00
Страсбур
1 : 0
Нант
06.02.2022 06 февр. 2022 вс 17:00
Страсбур
1
Нант
0
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
Нант
2 : 2
Страсбур
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
Нант
2
Страсбур
2
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Страсбур
1 : 2
Нант
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Страсбур
1
Нант
2
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Нант
0
Страсбур
4
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:45
Страсбур
2
Нант
1
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Нант
0 : 1
Страсбур
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Нант
0
Страсбур
1
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
Страсбур
2 : 3
Нант
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
Страсбур
2
Нант
3
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Нант
1 : 0
Страсбур
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Нант
1
Страсбур
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Страсбур
1 : 2
Нант
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Страсбур
1
Нант
2

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