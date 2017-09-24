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Лига 1
Страсбур VS Нант
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Страсбур - Нант: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
1:2
Страсбур - Нант: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Нант
Нант
Лига 1, 7 тур
Лига 1,
Франция
24 сент. 2017, 18:00 МСК
24.09.2017, 18:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы
События
Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
06.02.2022
06 февр. 2022
вс
17:00
Страсбур
1 : 0
Нант
06.02.2022
06 февр. 2022
вс
17:00
Страсбур
1
Нант
0
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
17:00
Нант
2 : 2
Страсбур
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
17:00
Нант
2
Страсбур
2
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Страсбур
1 : 2
Нант
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Страсбур
1
Нант
2
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Нант
0
Страсбур
4
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Страсбур
2
Нант
1
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Нант
0 : 1
Страсбур
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Нант
0
Страсбур
1
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
Страсбур
2 : 3
Нант
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
Страсбур
2
Нант
3
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Нант
1 : 0
Страсбур
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Нант
1
Страсбур
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Страсбур
1 : 2
Нант
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Страсбур
1
Нант
2
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