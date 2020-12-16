Матч завершен
Расинг Мурсия
Торренте
0:5
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Леон 24
Леон 33
Леон 64
Кочорашвили 87
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 21:00 МСК
16.12.2020, 21:00 МСК
среда
События
Составы
Расинг Мурсия
мин
5
Juan Montesinos
Juan Montesinos
89
Леванте
мин
1
Вегас
Коке Вегас
89
6
Дуарте
Оскар Дуарте
89
5
Радойя
Неманья Радойя
89
3
Гарсия
Антонио Гарсия
89
4
Пьер
Робер Пьер
89
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
59
2
Сон
Сон
89
16
Рочина
Рубен Рочина
59
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
75
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
46
7
Леон
Серхио Леон
24'
33'
64'
24', 33', 64'
69
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
23
Коке
Коке
15
Поштиго
Серхио Поштиго
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
43
Кочорашвили
Георгий Кочорашвили
87'
9
Марти
Рохер Марти
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
21
Гомес
Дани Гомес
44
Edgar Sevikyan
Edgar Sevikyan