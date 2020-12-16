Расинг Мурсия

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
5
Juan Montesinos J. 		Нап 1 0 0 0 0
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Результаты
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Расинг Мурсия
0 : 5
Леванте
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
1/64 финала
Расинг Мурсия
0
Леванте
5
Испания. Кубок , 1/64 финала
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