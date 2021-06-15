Парагвай - Боливия: 15 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Парагвай
Каку 62
Ромеро 65
Ромеро 80
3:1

Парагвай - Боливия: 15 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Боливия
Сааведра 10
Кубок Америки, 1 тур

Кубок Америки,

1 тур
15 июня 2021, 3:00 МСК
15.06.2021, 3:00 МСК
вторник
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Парагвай
мин
1
Сильва
Антони Сильва
90
19
Арсамендия
Сантьяго Арсамендия
74
15
Гомес
Густаво Гомес
90
6
Алонсо
Хуниор Алонсо
90
13
Эспинола
Альберто Эспинола
90
26
Пирис
Роберт Пирис
58
23
Вилласанти
Матиас Вилласанти
46
10
Альмирон
Мигель Альмирон
90
17
Каку
Каку
62'
62'
87
11
Ромеро
Анхел Ромеро
65'
80'
65', 80'
90
9
Авалос
Габриэль Авалос
87
Запасные
22
Ортис
Херардо Ортис
-
12
Агилар
Альфредо Агилар
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
2
Рохас
Роберт Рохас
-
24
Мартинес
Эктор Мартинес
16
21
Ромеро
Оскар Ромеро
-
14
Кубас
Адриан Кубас
3
18
Самудио
Брайан Самудио
-
20
Барейро
Антонио Барейро
-
8
Richard Sánchez
Richard Sánchez
44
28
Julio Enciso
Julio Enciso
3
7
Carlos González
Carlos González
32
Тренерский состав
Эдуардо Бериццо
Боливия
мин
24
Куэльяр
Хауме Куэльяр
90
5
Хусино
Адриан Хусино
90
6
Хустиниано
Леонель Хустиниано
75
19
Флорес
Хорхе Флорес
46
12
Кордано
Рубен Кордано
90
16
Сааведра
Эрвин Сааведра
10'
10'
64
8
Бехарано
Диего Бехарано
90
2
Кинтерос
Хайро Кинтерос
90
3
Сагредо
Хосе Сагредо
90
15
Кеспедес
Борис Кеспедес
46
18
Альварес
Жилберт Альварес
69
Запасные
23
Рохас
Хавьер Рохас
-
1
Лампе
Карлос Лампе
-
17
Фернандес
Роберто Фернандес
44
26
Барбоза
Луис Барбоза
-
7
Арсэ
Хуан Карлос Арсэ
-
22
Бехарано
Данни Бехарано
44
13
Вайар
Диего Вайар
26
21
Санчес
Эрвин Санчес
15
20
Вака
Рамиро Вака
-
14
Вильярроэль
Мойзес Вильярроэль
-
25
Jeyson Chura
Jeyson Chura
-
11
Рамальо
Родриго Рамальо
21
Тренерский состав
Сезар Фариас

События

Матч окончен 3:1
Замена
Адриан Кубас
Каку
87'
Замена
Julio Enciso
Габриэль Авалос
87'
ГОЛ! 3:1
Анхел Ромеро
80'
75'
Замена
Эрвин Санчес
Леонель Хустиниано
Замена
Эктор Мартинес
Сантьяго Арсамендия
74'
69'
Замена
Родриго Рамальо
Жилберт Альварес
ГОЛ! 2:1
Анхел Ромеро
65'
64'
Замена
Диего Вайар
Эрвин Сааведра
ГОЛ! 1:1
Каку
62'
Замена
Carlos González
Роберт Пирис
58'
46'
Замена
Роберто Фернандес
Хорхе Флорес
Замена
Richard Sánchez
Матиас Вилласанти
46'
46'
Замена
Данни Бехарано
Борис Кеспедес
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Альберто Эспинола
45'
45'
Вторая желтая
Хауме Куэльяр
40'
Желтая карточка
Хорхе Флорес
38'
Желтая карточка
Хауме Куэльяр
29'
Желтая карточка
Диего Бехарано
10'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Эрвин Сааведра
Желтая карточка
Сантьяго Арсамендия
8'
Начало матча

Прошлые матчи

15.06.2021 15 июня 2021 вт 3:00
Парагвай
3 : 1
Боливия
15.06.2021 15 июня 2021 вт 3:00
Парагвай
3
Боливия
1
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 2:00
Парагвай
2 : 2
Боливия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 2:00
Парагвай
2
Боливия
2

Новости

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28 декабря 2020, 17:20
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#Кубок Америки
20 июня 2019, 10:13
# Новости матча
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10 октября 2020, 23:00
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28 июня 2019, 11:50
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
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15 июня 2019, 10:17