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Тренерский состав
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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 3:1
Замена
87'
Замена
87'
ГОЛ! 3:1
80'
75'
Замена
74'
69'
Замена
ГОЛ! 2:1
65'
64'
Замена
ГОЛ! 1:1
62'
Замена
58'
46'
Замена
Замена
46'
46'
Замена
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
45'
45'
Вторая желтая
40'
Желтая карточка
38'
Желтая карточка
29'
Желтая карточка
10'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Желтая карточка
8'
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Прошлые матчи
Новости
13 ноября 2020, 10:48
14 октября 2020, 10:45
28 июня 2019, 11:50