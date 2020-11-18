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Отбор ЧМ. Южная Америка
Парагвай VS Боливия
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Парагвай - Боливия: 18 ноября 2020 смотреть онлайн
Матч завершен
Парагвай
2:2
Парагвай - Боливия: 18 ноября 2020 смотреть онлайн
Матч завершен
Боливия
Отбор ЧМ. Южная Америка, 4 тур
Отбор ЧМ. Южная Америка,
4 тур
18 нояб. 2020, 2:00 МСК
18.11.2020, 2:00 МСК
среда
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Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
2:00
Парагвай
2 : 2
Боливия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
2:00
Парагвай
2
Боливия
2
Новости
🐶 Футболист вынес собаку с поля. А потом приютил ее, когда узнал, что она попала в аварию
#Боливия
28 декабря 2020, 17:20
Чилаверт идет на выборы президента Парагвая. Он не работал в политике, но активно критикует власть и коррупцию
#Хосе Луис Чилаверт
24 декабря 2020, 23:54
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
13 октября 2020, 13:37
Кошмар Аргентины продолжается. Теперь последнее место и ноль голов с игры
#Кубок Америки
20 июня 2019, 10:13
#
Новости матча
Аргентина лишь однажды обыграла Парагвай дома в квалификации за последние 30 лет
13 ноября 2020, 10:48
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
14 октября 2020, 10:45
Роберто Фирмино забил два гола Боливии – столько же он забил в последних 24 матчах за «Ливерпуль»
10 октября 2020, 23:00
Бразилия постоянно проигрывала Парагваю по пенальти. Теперь серия прервана
28 июня 2019, 11:50
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Странный старт Кубка Америки: Бразилия в нетрадиционной форме, долго не могла забить, у Коутиньо дикая цифра по отборам
15 июня 2019, 10:17