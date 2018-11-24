Нант - Анжер: 24 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
1:1

Нант - Анжер: 24 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
24 нояб. 2018, 22:00 МСК
24.11.2018, 22:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
3
Думбия
Сулейман Думбия
8
Траоре
Исмаэль Траоре
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
27
Лаж
Матиас Лаж
18
Амаду
Ибраим Амаду
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
19
Баокен
Стефан Баокен
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
25
Бамба
Абдулайе Бамба
-
4
Павлович
Матео Павлович
-
15
Капелле
Пьеррик Капелле
-
13
Буфал
Софьян Буфал
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
14
Кулибали
Лассана Кулибали
-
9
Диони
Луи Диони
-
0
Noah Fatar
Noah Fatar
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Анжер
1
Нант
3
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Анжер
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1
Анжер
1
07.03.2020 07 марта 2020 сб 22:00
Анжер
2 : 0
Нант
07.03.2020 07 марта 2020 сб 22:00
Анжер
2
Нант
0
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Нант
1 : 2
Анжер
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Нант
1
Анжер
2
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
Анжер
1 : 0
Нант
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
Анжер
1
Нант
0
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Нант
1 : 1
Анжер
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Нант
1
Анжер
1
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
Анжер
0 : 2
Нант
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
Анжер
0
Нант
2
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Нант
1 : 0
Анжер
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Нант
1
Анжер
0
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 18:00
Нант
2 : 1
Анжер
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 18:00
Нант
2
Анжер
1
16.12.2016 16 дек. 2016 пт 22:45
Анжер
0 : 2
Нант
16.12.2016 16 дек. 2016 пт 22:45
Анжер
0
Нант
2
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:00
Нант
2 : 0
Анжер
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:00
Нант
2
Анжер
0
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:00
Анжер
0 : 0
Нант
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:00
Анжер
0
Нант
0

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