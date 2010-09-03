Люксембург - Босния и Герцеговина: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Люксембург
0:3

Люксембург - Босния и Герцеговина: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Босния и Герцеговина
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
3 сент. 2010, 21:15 МСК
3.09.2010, 21:15 МСК
пятница
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Предварительный состав

Люксембург
мин
12
Шон
Ральф Шон
20
Муратович
Эдвин Муратович
7
Скендерович
Алдин Скендерович
3
Махмутович
Энес Махмутович
17
Пинту
Мика Пинту
7
Жерсон
Ларс Жерсон
18
Янс
Лоран Янс
10
Тиль
Венсан Тиль
14
Синани
Данель Синани
16
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Девилье
Маурис Джон Девилье
Запасные
23
Кипс
Тим Кипс
-
19
Мартинс
Марвин Мартинс
-
16
Тилль
Себастьен Тилль
-
8
Рупиль
Тимоте Рупиль
-
4
Олесен
Матиас Олесен
-
11
Бенси
Стефано Бенси
-
11
Бонерт
Флориан Бонерт
-
Босния и Герцеговина
мин
22
Пирич
Кенан Пирич
17
Саничанин
Синиша Саничанин
2
Кадушич
Адван Кадушич
8
Татар
Беньямин Татар
15
Чорлука
Йосип Чорлука
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
10
Пьянич
Миралем Пьянич
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
10
Гояк
Амер Гояк
11
Превляк
Смаил Превляк
Запасные
4
Тодорович
Дарко Тодорович
-
18
Ковачевич
Аднан Ковачевич
-
19
Вишча
Эдин Вишча
-
23
Милошевич
Дени Милошевич
-
18
Данилович
Владан Данилович
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
17
Рахманович
Амар Рахманович
-
5
Жиликич
Алмедин Жиликич
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

07.10.2011 07 окт. 2011 пт 21:00
Босния и Герцеговина
5 : 0
Люксембург
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 21:00
Босния и Герцеговина
5
Люксембург
0
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:15
Люксембург
0 : 3
Босния и Герцеговина
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:15
Люксембург
0
Босния и Герцеговина
3