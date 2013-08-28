Луч - Салют: 28 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
1:1

Луч - Салют: 28 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
28 авг. 2013, 11:00 МСК
28.08.2013, 11:00 МСК
среда
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
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События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

28.08.2013 28 авг. 2013 ср 11:00
Луч
1 : 1
Салют
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 11:00
Луч
1
Салют
1
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Салют
0 : 1
Луч
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Салют
0
Луч
1
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
Луч
2 : 0
Салют
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
Луч
2
Салют
0
31.08.2009 31 авг. 2009 пн 17:30
Салют
1 : 0
Луч
31.08.2009 31 авг. 2009 пн 17:30
Салют
1
Луч
0
03.05.2009 03 мая 2009 вс 9:00
Луч
0 : 0
Салют
03.05.2009 03 мая 2009 вс 9:00
Луч
0
Салют
0

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