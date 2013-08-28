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Луч VS Салют
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Луч - Салют: 28 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Луч
Владивосток
1:1
Луч - Салют: 28 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 11 тур
ФНЛ,
11 тур
Россия
28 авг. 2013, 11:00 МСК
28.08.2013, 11:00 МСК
среда
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
11:00
Луч
1 : 1
Салют
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
11:00
Луч
1
Салют
1
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Салют
0 : 1
Луч
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Салют
0
Луч
1
09.07.2010
09 июля 2010
пт
11:00
Луч
2 : 0
Салют
09.07.2010
09 июля 2010
пт
11:00
Луч
2
Салют
0
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
17:30
Салют
1 : 0
Луч
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
17:30
Салют
1
Луч
0
03.05.2009
03 мая 2009
вс
9:00
Луч
0 : 0
Салют
03.05.2009
03 мая 2009
вс
9:00
Луч
0
Салют
0
Новости
Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
1
#Александр Тихоновецкий
06 мая 2020, 06:46
1
Русский футболист с самой необычной карьерой: Вьетнам, Бангладеш, Марокко, Малайзия. Мы записали его монолог о приключениях
#Эдуард Сахневич
10 апреля 2020, 16:20
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#Луч
03 февраля 2020, 17:50
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#Дмитрий Калугин
18 августа 2019, 16:55
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Новости матча
Савин рассказал о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
23 июня 2020, 14:07
«Адмирал» покинет КХЛ, «Луч» – ФНЛ. В Приморском крае за их счет будут бороться с коронавирусом
01 апреля 2020, 10:43
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России. Весь сезон – кошмар для клуба
25 сентября 2019, 16:52
«Сочи» прилетел на матч без формы из-за авиакомпании и пошутил об этом в соцсетях
24 апреля 2019, 12:57