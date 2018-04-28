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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Луч
Владивосток
2:2
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Лобкарев 35
Обухов 38
ФНЛ, 35 тур
ФНЛ,
35 тур
Россия
28 апр. 2018, 11:00 МСК
28.04.2018, 11:00 МСК
суббота
Составы
Луч
мин
-
Фомин
Семен Фомин
90
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Обухов
Владимир Обухов
38'
38'
90
-
Бугаев
Роман Бугаев
90
-
Лобкарев
Владимир Лобкарев
35'
35'
90
-
Клещенко
Александр Клещенко
90
-
Пономарёв
Игорь Пономарёв
90