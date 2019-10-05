Матч завершен
Луч
Владивосток
Насадюк 41
2:2
Матч завершен
Авангард
Курск
Земсков 32
Земсков 84
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
5 окт. 2019, 11:00 МСК
5.10.2019, 11:00 МСК
суббота
Составы
Луч
мин
-
Насадюк
Максим Насадюк
41'
41'
90
Авангард
мин
-
Земсков
Михаил Земсков
84'
32'
84', 32'
90