Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:0
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
1 сент. 2007, 22:55 МСК
1.09.2007, 22:55 МСК
суббота
Составы