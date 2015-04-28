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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Баррал 41
1:0
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
28 апр. 2015, 23:00 МСК
28.04.2015, 23:00 МСК
вторник
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
13
Мариньо
Диего Мариньо
90
12
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Рамис
Иван Рамис
90
6
Винтра
Лукас Винтра
90
2
Лопес
Иван Лопес
90
24
Симао
Жуниор Симао
90
22
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
69
26
Камараса
Виктор Камараса
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
84
7
Баррал
Давид Баррал
41'
41'
90
18
Касадесус
Виктор Касадесус
75
Запасные
1
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
4
Наварро
Давид Наварро
15
Карабелас
Николаос Карабелас
5
Уче
Калу Уче
6
Хосе Мари
Хосе Мари
10
Гарсия
Рубен Гарсия
8
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
46
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
16
Фидель
Фидель
61
6
Лусо
Лусо
90
21
Крхин
Рене Крхин
90
15
Дэйвид
Дэйвид
69
35
Вико
Феде Вико
90
32
Бебе
Бебе
90
14
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
23
Гомес
Абель Гомес
10
Картабия
Федерико Картабия
7
Росси
Фаусто Росси
9
Элдон
Элдон