Матч завершен
Кордоба
Кордоба
0:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 15 тур

Примера,

15 тур

Испания
13 дек. 2014, 22:00 МСК
13.12.2014, 22:00 МСК
суббота
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
29
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
90
16
Фидель
Фидель
64
6
Лусо
Лусо
73
23
Гомес
Абель Гомес
79
15
Дэйвид
Дэйвид
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
14
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
22
Гарай
Ариц Гарай
19
Лопес Силва
Хосе Мария Лопес Силва
10
Картабия
Федерико Картабия
28
Андоне
Флорин Андоне
Леванте
мин
13
Мариньо
Диего Мариньо
90
15
Карабелас
Николаос Карабелас
68
4
Наварро
Давид Наварро
90
6
Винтра
Лукас Винтра
90
2
Лопес
Иван Лопес
90
23
Диоп
Папакоули Диоп
90
24
Симао
Жуниор Симао
90
21
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
7
Баррал
Давид Баррал
74
18
Касадесус
Виктор Касадесус
90
Запасные
1
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
12
Хуанфран
Хуанфран
30
Гарсия
Антонио Гарсия
22
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
14
Гавилан
Хайме Гавилан
10
Гарсия
Рубен Гарсия
9
Мартинс
Рафаэл Мартинс