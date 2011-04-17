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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Суарес 5
Хуанлу 43
2:1
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Трезеге 82
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
17 апр. 2011, 18:00 МСК
17.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
43'
43'
74
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Суарес
Рубен Суарес
5'
5'
63
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
67
Запасные
0
Рейна
Маноло Рейна
0
Родас
Эктор Родас
0
Ларреа
Горка Ларреа
0
Хиско
Хиско
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
0
Надаль
Хиско Надаль
0
Хорда
Рафа Хорда
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
83
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Кико
Кико
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
69
0
Портильо
Хавьер Портильо
63
Запасные
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Пенья
Франциско Пенья
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Томер
Оливье Томер
0
Трезеге
Давид Трезеге
82'