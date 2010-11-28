Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Вальдес 40
Трезеге 62
Вальдес 67
3:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Суарес 41
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
28 нояб. 2010, 19:00 МСК
28.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Томер
Оливье Томер
46
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
90
0
Тоте
Тоте
78
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
40'
67'
40', 67'
70
0
Трезеге
Давид Трезеге
62'
62'
90
Запасные
0
Альба
Унаи Альба
0
Родри
Родри
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Кико
Кико
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
0
Портильо
Хавьер Портильо
Леванте
мин
0
Рейна
Маноло Рейна
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Серра
Давид Серра
90
0
Надаль
Хиско Надаль
76
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
36
0
Стуани
Кристиан Стуани
64
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Робусте
Мигель Робусте
0
Ларреа
Горка Ларреа
0
Хорда
Рафа Хорда
0
Суарес
Рубен Суарес
41'