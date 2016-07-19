Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Стекеленбург 15
Корнелиус 48
Иньеста 58
Стекеленбург 68
Корнелиус 76
6:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Крузейдерс
Белфаст
Стекеленбург 45
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2016, 20:15 МСК
19.07.2016, 20:15 МСК
вторник
Составы
Копенгаген
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
15'
68'
45'
15', 68'
45'
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
58'
58'
90
1
Андерсен
Стефан Андерсен
90
-
Корнелиус
Андреас Корнелиус
48'
76'
48', 76'
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
Запасные
31
Ольсен
Робин Ольсен
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
8
Делэни
Томас Делэни
Крузейдерс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90