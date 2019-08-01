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Крузейдерс
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Северная Ирландия
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Результаты
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
22:00
Крузейдерс
1 : 4
Вулверхэмптон
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
22:00
2 раунд
Крузейдерс
1
Вулверхэмптон
4
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
Вулверхэмптон
2 : 0
Крузейдерс
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
2 раунд
Вулверхэмптон
2
Крузейдерс
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Б36 Торсхавн
2 : 3
Крузейдерс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
1 раунд
Б36 Торсхавн
2
Крузейдерс
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Крузейдерс
2 : 0
Б36 Торсхавн
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
1 раунд
Крузейдерс
2
Б36 Торсхавн
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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