Крузейдерс

Белфаст
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Северная Ирландия
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Результаты
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 22:00
Крузейдерс
1 : 4
Вулверхэмптон
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 22:00
2 раунд
Крузейдерс
1
Вулверхэмптон
4
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
Вулверхэмптон
2 : 0
Крузейдерс
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
2 раунд
Вулверхэмптон
2
Крузейдерс
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
Б36 Торсхавн
2 : 3
Крузейдерс
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
1 раунд
Б36 Торсхавн
2
Крузейдерс
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Крузейдерс
2 : 0
Б36 Торсхавн
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
1 раунд
Крузейдерс
2
Б36 Торсхавн
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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