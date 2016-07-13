Матч завершен
Крузейдерс
Белфаст
Стекеленбург 6
0:3
прошлый матч 0 : 6
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Корнелиус 40
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
13 июля 2016, 21:00 МСК
13.07.2016, 21:00 МСК
среда
Составы
Крузейдерс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
6'
6'
90
Копенгаген
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Корнелиус
Андреас Корнелиус
40'
40'
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен