Матч завершен
Карабах
Агдам
Озобич 51
Кинтана 90
2:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Партизани
Тирана
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
17 июля 2019, 20:00 МСК
17.07.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Карабах
мин
8
Мичел
Мичел
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
7
Абдуллаев
Араз Абдуллаев
90
19
Озобич
Филип Озобич
51'
51'
90
9
Хайме
Хайме
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
13
да Силва
Вагнер да Силва
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
3
Аилтон
Аилтон
90
17
Зубир
Абделлах Зубир
90
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
90
Запасные
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
2
Гараев
Гара Гараев
30
Гусейнов
Аббас Гусейнов
6
Славчев
Симеон Славчев
10
Кинтана
Дани Кинтана
90'
11
Эмрели
Махир Эмрели
Партизани
мин
12
Ходжа
Албан Ходжа
90