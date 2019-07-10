Матч завершен
Партизани
Тирана
0:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
10 июля 2019, 18:30 МСК
10.07.2019, 18:30 МСК
среда
Составы
Партизани
мин
12
Ходжа
Албан Ходжа
90
Карабах
мин
8
Мичел
Мичел
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
19
Озобич
Филип Озобич
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
13
да Силва
Вагнер да Силва
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
10
Кинтана
Дани Кинтана
90
17
Зубир
Абделлах Зубир
90
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
90
30
Гусейнов
Аббас Гусейнов
90
Запасные
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
2
Гараев
Гара Гараев
7
Абдуллаев
Араз Абдуллаев
9
Хайме
Хайме
6
Славчев
Симеон Славчев