Матч завершен
Карабах
Агдам
Хайме 12
Аилтон 76
Хайме 87
3:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
31 июля 2019, 20:00 МСК
31.07.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Карабах
мин
8
Мичел
Мичел
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
19
Озобич
Филип Озобич
90
9
Хайме
Хайме
12'
87'
12', 87'
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
13
да Силва
Вагнер да Силва
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
3
Аилтон
Аилтон
76'
76'
90
17
Зубир
Абделлах Зубир
90
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
90
Запасные
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
2
Гараев
Гара Гараев
30
Гусейнов
Аббас Гусейнов
7
Абдуллаев
Араз Абдуллаев
6
Славчев
Симеон Славчев
10
Кинтана
Дани Кинтана
99
Гуйе
Магайе Гуйе
Дандолк
мин
1
Роджерс
Гэри Роджерс
90
2
Гэннон
Син Гэннон
90
44
Бойл
Эндрю Бойл
90
14
Мэсси
Дэйн Мэсси
90
5
Шилдс
Крис Шилдс
90
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
90
Запасные
20
МакКари
Аарон МакКари
3
Гартленд
Брайан Гартленд
8
Маунтни
Джон Маунтни