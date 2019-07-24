Матч завершен
Дандолк
Дандолк
1:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
24 июля 2019, 21:45 МСК
24.07.2019, 21:45 МСК
среда
Составы
Дандолк
мин
1
Роджерс
Гэри Роджерс
90
2
Гэннон
Син Гэннон
90
44
Бойл
Эндрю Бойл
90
14
Мэсси
Дэйн Мэсси
90
5
Шилдс
Крис Шилдс
90
18
Бенсон
Робби Бенсон
90
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
90
Запасные
20
МакКари
Аарон МакКари
8
Маунтни
Джон Маунтни
Карабах
мин
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
9
Хайме
Хайме
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
6
Славчев
Симеон Славчев
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
13
да Силва
Вагнер да Силва
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
3
Аилтон
Аилтон
90
17
Зубир
Абделлах Зубир
90
5
Маммадов
Рахиль Маммадов
90
Запасные
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
30
Гусейнов
Аббас Гусейнов
8
Мичел
Мичел
7
Абдуллаев
Араз Абдуллаев
19
Озобич
Филип Озобич
10
Кинтана
Дани Кинтана