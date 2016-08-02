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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Карабах
Агдам
Стекеленбург 28
Стекеленбург 85
1:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
2 авг. 2016, 19:30 МСК
2.08.2016, 19:30 МСК
вторник
Составы
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
28'
85'
28', 85'
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
84
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
99
Кинтана
Дани Кинтана
82
Запасные
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
91
Диниев
Джошгун Диниев
67
Эль-Жадеяу
Аларби Эль-Жадеяу
Виктория
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
1
Козачик
Матуш Козачик
90
4
Хубник
Роман Хубник
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
3
Матею
Алеш Матею
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
11
Петржела
Милан Петржела
90
19
Коваржик
Ян Коваржик
57
26
Коларж
Даниэль Коларж
90
7
Горжава
Томаш Горжава
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
90
Запасные
13
Болек
Петр Болек
27
Райторал
Франтишек Райторал
10
Копиц
Ян Копиц