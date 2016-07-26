Матч завершен
Виктория
Пльзень
0:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2016, 21:15 МСК
26.07.2016, 21:15 МСК
вторник
Составы
Виктория
мин
1
Козачик
Матуш Козачик
90
22
Баранек
Ян Баранек
90
4
Хубник
Роман Хубник
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
3
Матею
Алеш Матею
90
7
Горжава
Томаш Горжава
90
11
Петржела
Милан Петржела
90
19
Коваржик
Ян Коваржик
72
26
Коларж
Даниэль Коларж
79
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
90
Запасные
13
Болек
Петр Болек
2
Гейда
Лукаш Гейда
27
Райторал
Франтишек Райторал
10
Копиц
Ян Копиц
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
79
2
Гараев
Гара Гараев
90
99
Кинтана
Дани Кинтана
67
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
8
Мичел
Мичел
90
Запасные
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
91
Диниев
Джошгун Диниев