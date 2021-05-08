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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:1
Желтая карточка
90'
Замена
89'
Замена
86'
85'
Замена
Желтая карточка
79'
Замена
74'
Замена
74'
Замена
74'
Желтая карточка
61'
58'
Замена
58'
Замена
Желтая карточка
49'
46'
Замена
46'
Замена
Конец первого тайма (2:1)
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:1
45'
45'
ГОЛ! 1:1
ГОЛ! 1:0
43'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
17 октября 2020, 22:17
13 июля 2020, 10:47