Кадис - Уэска: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кадис
Кадис
43
Силва 45
2:1

Кадис - Уэска: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Уэска
Уэска
Мир 45
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
8 мая 2021, 19:30 МСК
8.05.2021, 19:30 МСК
суббота
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Кадис
мин
-
Marcos Mauro
Marcos Mauro
43'
43'
90
1
Ледесма
Херемьяс Ледесма
90
3
Фали
Фали
90
4
Мауро
Маркос Мауро
90
15
Акапо
Карлос Акапо
90
20
Карселен
Исаак Карселен
90
20
Карселен
Исаак Карселен
90
6
Хосе Мари
Хосе Мари
89
2
Йонссон
Йенс Йонссон
90
24
Малбашич
Филип Малбашич
86
14
Альехо
Иван Альехо
74
Запасные
26
Флере
Хуан Флере
-
13
Жиль
Давид Жиль
-
19
Алкала
Педро Алкала
-
22
Эспино
Луис Эспино
-
37
Мартин
Алекс Мартин
-
17
Фернандес
Аугусто Фернандес
-
5
Гарридо
Хон Гарридо
1
11
Помбо
Хорхе Помбо
-
25
Искьердо
Хайро Искьердо
16
18
Негредо
Альваро Негредо
16
10
Переа
Альберто Переа
4
21
Собрино
Рубен Собрино
16
Тренерский состав
Альваро Сервера
Уэска
мин
1
Фернандес
Альваро Фернандес
90
22
Силва
Гастон Силва
45'
45'
85
11
Галан
Хави Галан
90
18
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
25
Вавро
Денис Вавро
46
3
Маффео
Пабло Маффео
58
5
Москера
Педро Москера
46
17
Рико
Микель Рико
58
7
Феррейро
Давид Феррейро
90
6
Рамирес
Сандро Рамирес
90
9
Мир
Рафаэль Мир
45'
45'
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
-
19
Лопес
Педро Лопес
44
24
Гарсия
Борха Гарсия
-
2
Думбия
Идрисса Думбия
32
21
Карлос
Хуан Карлос
-
10
Гомес
Серхио Гомес
44
12
Оказаки
Синджи Оказаки
5
15
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
-
23
Эскриче
Дани Эскриче
32
Тренерский состав
Мигель Санчес Муньос

События

Матч окончен 2:1
Желтая карточка
Фали
90'
Замена
Хон Гарридо
Хосе Мари
89'
Замена
Альберто Переа
Филип Малбашич
86'
85'
Замена
Синджи Оказаки
Гастон Силва
Желтая карточка
Исаак Карселен
79'
Замена
Альваро Негредо
Иван Шапоньич
74'
Замена
Рубен Собрино
Иван Альехо
74'
Замена
Хайро Искьердо
Энтони Лосано
74'
Желтая карточка
Йенс Йонссон
61'
58'
Замена
Идрисса Думбия
Микель Рико
58'
Замена
Дани Эскриче
Пабло Маффео
Желтая карточка
Хосе Мари
49'
46'
Замена
Педро Лопес
Денис Вавро
46'
Замена
Серхио Гомес
Педро Москера
Конец первого тайма (2:1)
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:1
Гастон Силва
45'
45'
ГОЛ! 1:1
Рафаэль Мир
ГОЛ! 1:0
Marcos Mauro
43'
Начало матча

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
Кадис
2 : 1
Уэска
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
Кадис
2
Уэска
1
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 17:00
Уэска
0 : 2
Кадис
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 17:00
Уэска
0
Кадис
2

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