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Чемпионат Европы
Грузия VS Гибралтар
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Грузия - Гибралтар: 08 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Грузия
4:0
Грузия - Гибралтар: 08 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Гибралтар
Чемпионат Европы, 9 тур
Чемпионат Европы,
9 тур
8 окт. 2015, 19:00 МСК
8.10.2015, 19:00 МСК
четверг
Сергей Бойко
Сергей Бойко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Грузия
мин
7
Канкава
Джаба Канкава
1
Лория
Георгий Лория
-
Кашия
Гурам Кашия
20
Казаишвили
Валерий Казаишвили
13
Качарава
Ника Качарава
15
Хочолава
Давид Хочолава
16
Квеквескири
Ника Квеквескири
21
Какабадзе
Отар Какабадзе
14
Табидзе
Джемал Табидзе
22
Давиташвили
Зурико Давиташвили
14
Лобжанидзе
Саба Лобжанидзе
Запасные
13
Макаридзе
Георгий Макаридзе
-
17
Купатадзе
Лазари Купатадзе
-
22
Наваловский
Георгий Наваловский
-
18
Григалава
Гиа Григалава
-
3
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
8
Двали
Лаша Двали
-
6
Даушвили
Муртаз Даушвили
-
15
Гвилия
Валериан Гвилия
-
20
Папунашвили
Георгий Папунашвили
-
19
Абурджания
Георгий Абурджания
-
9
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
-
15
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
-
Гибралтар
мин
-
Сержант
Джек Сержант
-
Эннсли
Лу Эннсли
События
Матч окончен 4:0
Прошлые матчи
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Гибралтар
2 : 3
Грузия
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Гибралтар
2
Грузия
3
07.06.2019
07 июня 2019
пт
19:00
Грузия
3 : 0
Гибралтар
07.06.2019
07 июня 2019
пт
19:00
Грузия
3
Гибралтар
0
08.10.2015
08 окт. 2015
чт
19:00
Грузия
4 : 0
Гибралтар
08.10.2015
08 окт. 2015
чт
19:00
Грузия
4
Гибралтар
0
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
Гибралтар
0 : 3
Грузия
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
Гибралтар
0
Грузия
3
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