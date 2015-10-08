Грузия - Гибралтар: 08 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Грузия
4:0

Грузия - Гибралтар: 08 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Гибралтар
Чемпионат Европы, 9 тур

Чемпионат Европы,

9 тур
8 окт. 2015, 19:00 МСК
8.10.2015, 19:00 МСК
четверг
Сергей Бойко
Сергей Бойко
Главный Судья
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Предварительный состав

Грузия
мин
7
Канкава
Джаба Канкава
1
Лория
Георгий Лория
-
Кашия
Гурам Кашия
20
Казаишвили
Валерий Казаишвили
13
Качарава
Ника Качарава
15
Хочолава
Давид Хочолава
16
Квеквескири
Ника Квеквескири
21
Какабадзе
Отар Какабадзе
14
Табидзе
Джемал Табидзе
22
Давиташвили
Зурико Давиташвили
14
Лобжанидзе
Саба Лобжанидзе
Запасные
13
Макаридзе
Георгий Макаридзе
-
17
Купатадзе
Лазари Купатадзе
-
22
Наваловский
Георгий Наваловский
-
18
Григалава
Гиа Григалава
-
3
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
8
Двали
Лаша Двали
-
6
Даушвили
Муртаз Даушвили
-
15
Гвилия
Валериан Гвилия
-
20
Папунашвили
Георгий Папунашвили
-
19
Абурджания
Георгий Абурджания
-
9
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
-
15
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
-
Гибралтар
мин
-
Сержант
Джек Сержант
-
Эннсли
Лу Эннсли

События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
Гибралтар
2 : 3
Грузия
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
Гибралтар
2
Грузия
3
07.06.2019 07 июня 2019 пт 19:00
Грузия
3 : 0
Гибралтар
07.06.2019 07 июня 2019 пт 19:00
Грузия
3
Гибралтар
0
08.10.2015 08 окт. 2015 чт 19:00
Грузия
4 : 0
Гибралтар
08.10.2015 08 окт. 2015 чт 19:00
Грузия
4
Гибралтар
0
14.10.2014 14 окт. 2014 вт 21:45
Гибралтар
0 : 3
Грузия
14.10.2014 14 окт. 2014 вт 21:45
Гибралтар
0
Грузия
3

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