Матч завершен
Генк
Генк
Бэйли 31
1:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Корк Сити
Корк
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 21:00 МСК
28.07.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
Генк
мин
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
-
Бэйли
Леон Бэйли
31'
31'
90